فلكية جدة: "اقتران ساطع" بسماء المملكة والوطن العربي فجر الغد

تشهد سماء السعودية والوطن العربي صباح غد الأحد اقترانًا جميلًا بين القمر النحيل وكوكب الزهرة شديد السطوع؛ حيث سيفصل بينهما درجتان قبل شروق الشمس بحوالي 90 دقيقة، وسيمثل أقرب اقتران بين ألمع جسمين في سماء الليل في عام 2022.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر والزهرة سوف يزينان الأفق الشرقي الشمال الشرقي؛ حيث سيكون القمر كهلال رقيق جدًّا مضاء بنسبة "7٪" بضوء الشمس، قبل أقل من ثلاثة أيام من وصوله منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة، وسوف يكون الكوكب أسفل يمين القمر، وسوف يشاهد كذلك عطارد ونجم الدبران أسفل الزهرة.
وأضاف أبوزاهرة: بالرغم من أن القمر والزهرة سيبدوان ظاهريًّا قريبين من بعضهما البعض، إلا أنهما بعيدان تمامًا؛ فالكوكب حاليًّا على مسافة 207.3 مليون كيلومتر من الأرض، في حين أن القمر أقرب بحوالي 515 مرة، على مسافة 402,000 كيلومتر.
وتابع: عند استخدام المنظار بينما لا تزال السماء مظلمة نسبيًّا يمكن رؤية عنقود نجوم الثريا أعلى يسار القمر، هذا العنقود بدأ للتوّ في الظهور مجددًا بعد أن كان مطموسًا في وهج الشمس خلال الشهر الماضي.
ويمكن رؤية الزهرة وهلال القمر وعنقود الثريا سويًّا في مجال رؤية المنظار، وسوف يتكرر بهذه الكيفية في 21 أبريل 2042 في سماء السماء بعد غروب الشمس في ذلك الوقت، علمًا بأن هذا الثلاثي يتقارب كل بضع سنوات ويقدم مناظر رائعة، لكنها ليست قريبة بما يكفي لتظهر سويًّا في مجال رؤية المنظار.
جدير بالذكر أنه في فجر اليوم التالي "الاثنين" سيكون القمر قد ابتعد عن الزهرة الثريا وسيصبح ظاهريًّا بالقرب من عطارد استعدادًا لمغادرتهما سماء الفجر إلى سماء المساء.