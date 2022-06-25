فلكية جدة: "اقتران ساطع" بسماء المملكة والوطن العربي فجر الغد

وأضاف أبوزاهرة: بالرغم من أن القمر والزهرة سيبدوان ظاهريًّا قريبين من بعضهما البعض، إلا أنهما بعيدان تمامًا؛ فالكوكب حاليًّا على مسافة 207.3 مليون كيلومتر من الأرض، في حين أن القمر أقرب بحوالي 515 مرة، على مسافة 402,000 كيلومتر.