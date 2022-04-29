"فلكية جدة": اقتران كوكبي استثنائي بالسعودية والعالم العربي فَجْر الأحد

وتفصيلاً، أوضح "أبو زاهرة" أن الاقتران يحدث عندما تظهر كواكب قريبة من بعضها في السماء من منظورنا على الأرض. وعادة تختلف المسافة بين الأجسام أثناء الاقتران من 0.5 درجة إلى 9 درجات، وفي بعض الأحيان تقترب الكواكب بشكل أكبر - كما حدث في اقتران المشتري وزحل عام 2020 عندما فصل بينهما أقل من 0.1 درجة - ويطلق على مثل هذا الحدث اسم "الاقتران العظيم". وسيكون اقتران الزهرة والمشتري بالمسافة نفسها تقريبًا؛ ما سيقدِّم عرضًا رائعًا. وليس لهذه الظاهرة تأثير على الكرة الأرضية.