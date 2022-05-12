"فلكية جدة": الأحد المقبل يشهد ظهور أول بدر عملاق في 2022

ولفت إلى أن القمر سيشرق من الأفق الجنوبي الشرقي مع غروب الشمس، وقد يكون مكتسيًا باللون البرتقالي، نتيجة للغبار وغيره من العوالق في الغلاف الجوي حول الأرض التي تبعثر الضوء الأبيض المنعكس عنه، وتتشتت ألوان الطيف الأزرق، ويتبقى ألوان الطيف الأحمر الذي نراه، ولكن بعد ارتفاعه وابتعاده عن الأفق سيظهر باللون الأبيض الفضي المعتاد، وهذا يحدث في كل شهر، وسيبقى ليزين السماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق شمس الاثنين بالتزامن من خسوف للقمر.