فلكية جدة: التربيع الأول لشهر ذو القعدة يزين السماء.. الليلة

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، بأن القمر سيكون قد قطع ربع المسافة في مداره حول الأرض هذا الشهر، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل؛ مشيرًا إلى أن فترة التربيع الأول سيظهر فيها نصف القمر مضاء ونصفه الآخر مظلمًا؛ حيث الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.