"فلكية جدة": "التربيع الأول" لقمر شعبان يزين السماء اليوم

يصل قمر شهر شعبان لحظة التربيع الأول اليوم الخميس 10 مارس 2022 عند الساعة 01:45 بعد الظهر بتوقيت مكة (10:44 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ويكون أكمل ربع المسافة في مداره حول الأرض بعد سبعة أيام من وصوله من منزلة الاقتران لهذا الشهر.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة: إن قمر التربيع الأول سيشرق عند الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسوف يتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهدًا إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
وأضاف "أبوزاهرة": تُعتبر فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلمًا الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جدًّا خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال، وهو ما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد.
وتابع: خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل، وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.