"فلكية جدة": الثلاثاء المقبل بداية فصل الصيف 2022 فلكيًّا

وأشار إلى أن وقت الانقلاب الصيفي لا يحدث في التاريخ نفسه كل عام؛ فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوي، الذي يتراوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو، إضافة للاختلاف بين نظام التقويم، الذي عادة ما يكون 365 يومًا، والسنة المدارية (المدة التي تستغرقها الأرض للدوران حول الشمس مرة واحدة)، التي تبلغ نحو 365.242199 يوم، وللتعويض عن جزء الأيام المفقود، يضيف التقويم يومًا كبيسًا تقريبًا كل 4 سنوات؛ ما يجعل تاريخ الصيف يقفز للخلف، ومع ذلك يتغير التاريخ أيضًا بسبب تأثيرات أخرى، مثل سحب الجاذبية من القمر والكواكب، وكذلك التذبذب الطفيف في دوران الأرض".