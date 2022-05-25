"فلكية جدة": الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة.. السبت المقبل

وقال "أبوزاهرة": عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، بينما ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.