"فلكية جدة": القمر يصل منزلة الاقتران لشهر ذي الحجة.. غدًا

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: الشمس ستغرب من أفق مكة المكرمة هذا اليوم عند الساعة 07:07 مساءً، وفي ذلك الوقت سيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع "05" درجات، والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" "06" درجات، وإضاءته "0.3%"، وسيغرب عند الساعة 07:39 مساءً بعد "32 دقيقة" من غروب الشمس، وبذلك ستتحقق شروط دخول الشهر فلكيًّا.