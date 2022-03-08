"فلكية جدة": "القمر" يقترن بالثريا الليلة في سماء المملكة والوطن العربي

بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء وبداية الليل، سيُرصد اقتران القمر بعنقود نجوم الثريا بسماء السعودية والوطن العربي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن عنقود الثريا سيكون إلى أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد، ولن يكون مرئيًّا بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في السماء ولكن يمكن رصده بسهولة بواسطة المنظار أو التصوير.

ولفت إلى أن هذا العنقود يشبه نجوم الدب الأصغر؛ إلا أنه ضبابي المظهر، وبالنسبة لنا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية فهو مرتبط بفصل الشتاء.. وبرغم ذلك سيظل يُرصد في سماء المساء حتى أبريل المقبل.

وأضاف أبو زاهرة: الثريا عنقود مفتوح يحتوي على قرابة 500 نجم ضمن مجموعة نجوم الثور، ويُعرف العنقود أيضًا بتسمية "الشقيقات السبع" نسبة إلى ألمع سبعة نجوم، وهو يشبه نجوم الدب الأصغر إلا أنه ضبابي المظهر، وتلك النجوم مرتبطة سويًّا بواسطة تبادل الجاذبية فيما بينها، وهي تبعد مسافة 430 سنة ضوئية عن الأرض، وتلك "الأخوات السبع" تندفع سويًّا عبر الفضاء والعديد منها يسطع آلاف المرات مقارنة بالشمس.

وأكمل: خلال ساعات الليل سوف ينتقل القمر وعنقود الثريا وباقي النجوم نحو الغرب عبر السماء نتيجة لدوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق في مداره حول الأرض، ويمكن ملاحظة ذلك بتحديد مكان القمر هذه الليلة ورصد موقعه يوم غد الأربعاء.

ملاحظة: عنقود الثريا لن يكون واضحًا من داخل المدن كما في الصورة ولكن تم إبرازه لتحديد مكانه بالنسبة للقمر هذه الليلة.