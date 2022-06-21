"فلكية جدة": المريخ سيصل إلى "الحضيض الشمسي" اليوم

وأردف: على عكس معظم الكواكب، التي تتحرك في مدارات شبه دائرية حول الشمس بحيث تختلف فقط في المسافة التي تفصلها عن الشمس بنسبة قليلة، فإن للمريخ مدارًا إهليلجيًا بشكل واضح.