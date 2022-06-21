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"فلكية جدة": المريخ سيصل إلى "الحضيض الشمسي" اليوم

الكوكب الأحمر على مسافة 206 ملايين كيلومتر من الشمس
"فلكية جدة": المريخ سيصل إلى "الحضيض الشمسي" اليوم
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أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كوكب المريخ سيصل إلى أقرب نقطة للشمس في مداره، الحضيض الشمسي، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 عند الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة (02:00 مساءً بتوقيت غرينتش).

وقال "أبوزاهرة": سيكون الكوكب الأحمر على مسافة 206 ملايين كيلومتر من الشمس وعلى مسافة 202 مليون كيلومتر من الأرض.

وأضاف: يرصد كوكب المريخ حاليًا في سماء الفجر بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس، ويبلغ لمعانه 0.5 حاليًا جنوب شرق كوكبة الحوت، على بعد 13.5 درجة شرق كوكب المشتري (الساطع أكبر بكثير - 2.3 درجة)، من خلال التلسكوب، يظهر قرص المريخ مضاء بنسبة 86 بالمائة.

وأردف: على عكس معظم الكواكب، التي تتحرك في مدارات شبه دائرية حول الشمس بحيث تختلف فقط في المسافة التي تفصلها عن الشمس بنسبة قليلة، فإن للمريخ مدارًا إهليلجيًا بشكل واضح.

وتابع: تتراوح المسافة بين المريخ وبين الشمس بين 1.38 وحدة فلكية (206,445,062 كيلومتر) و 1.67 وحدة فلكية (249,828,444 كيلومترًا)، وهو تباين يزيد عن 20٪، مما يعني أنه يتلقى حرارة وضوءًا أقل بنسبة 31٪ من الشمس عند الأوج مقارنة بالحضيض الشمسي.

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