"فلكية جدة": المريخ سيصل إلى "الحضيض الشمسي" اليوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن كوكب المريخ سيصل إلى أقرب نقطة للشمس في مداره، الحضيض الشمسي، اليوم الثلاثاء 21 يونيو 2022 عند الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مكة (02:00 مساءً بتوقيت غرينتش).
وقال "أبوزاهرة": سيكون الكوكب الأحمر على مسافة 206 ملايين كيلومتر من الشمس وعلى مسافة 202 مليون كيلومتر من الأرض.
وأضاف: يرصد كوكب المريخ حاليًا في سماء الفجر بالأفق الشرقي قبل شروق الشمس، ويبلغ لمعانه 0.5 حاليًا جنوب شرق كوكبة الحوت، على بعد 13.5 درجة شرق كوكب المشتري (الساطع أكبر بكثير - 2.3 درجة)، من خلال التلسكوب، يظهر قرص المريخ مضاء بنسبة 86 بالمائة.
وأردف: على عكس معظم الكواكب، التي تتحرك في مدارات شبه دائرية حول الشمس بحيث تختلف فقط في المسافة التي تفصلها عن الشمس بنسبة قليلة، فإن للمريخ مدارًا إهليلجيًا بشكل واضح.
وتابع: تتراوح المسافة بين المريخ وبين الشمس بين 1.38 وحدة فلكية (206,445,062 كيلومتر) و 1.67 وحدة فلكية (249,828,444 كيلومترًا)، وهو تباين يزيد عن 20٪، مما يعني أنه يتلقى حرارة وضوءًا أقل بنسبة 31٪ من الشمس عند الأوج مقارنة بالحضيض الشمسي.