فلكية جدة: اليوم نهاية فصل الشتاء وبداية الربيع 2022 فلكيًّا.. "الاعتدال الربيعي"

يبدأ اليوم الأحد الاعتدال الربيعي، عند الساعة 06:33 مساءً بتوقيت مكة (03:33 مساءً بتوقيت غرينتش)، وستكون تلك النهاية الفلكية للشتاء، وبداية الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن الشمس عمودية على خط الاستواء في هذا اليوم، وستبدو وكأنها تمر مباشرة في كبد السماء منتقلة من النصف الجنوبي للكرة الأرضية إلى النصف الشمالي، وستتوزع الحرارة والإضاءة بشكل متساوٍ على نصفي الأرض؛ بينما المناطق الواقعة شمال وجنوب المنطقة الاستوائية تتلقى أشعة الشمس مائلة تتناقص من 90 درجة على خط الاستواء حتى الصفر في القطبين؛ بسبب ميل محور الأرض بمقدار 23.5 درجة.
وأضاف أبو زاهرة: يُفترض أن يكون طول النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة؛ ولكن هذا لا يحدث تمامًا لسببين؛ الأول أن الشمس قرص دائري وليست نقطة ضوئية مثل النجوم البعيدة كما تظهر في سماء الأرض، ومعظم التقاويم تربط شروق الشمس بالتلامس الأول بين حافتها بالأفق الشرقي، وتحدد غروب الشمس عندما تلمس آخر حافة من قرص الشمس الأفق الغربي وهذا في حد ذاته يعطي حوالى 3 دقائق إضافية من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة.
وتابع: أما السبب الثاني فهو الانكسار الجوي؛ حيث يعمل الغلاف الجوي للأرض مثل عدسة أو منشور بحيث يرفع الشمس بمقدار 0.5 درجة عن موقعها الهندسي الحقيقي كلما اقتربت الشمس من الأفق، ومن باب الصدفة أن قُطر الشمس الزاوي حوالى 0.5 درجة، وهذا يعني أنه عندما نرى الشمس على الأفق تكون في الواقع أسفل الأفق، وهذا يؤدي إلى تقدم شروق الشمس ويؤخر غروبها ويضيف حوالى 6 دقائق من ضوء النهار عند خطوط العرض المتوسطة؛ وبالتالي مزيد من ضوء النهار في يوم الاعتدال.
وأكمل "أبو زاهرة": يمكن ملاحظة أن التقاويم الفلكية لا تعطي عادة أوقات شروق الشمس أو غروبها بالثانية، فهذا الانكسار الجوي متغير إلى حد ما؛ حيث يعتمد على درجة الحرارة المنخفضة والرطوبة العالية والضغط البارومتري وهذه كلها تزيد من الانكسار الجوي.
وتشرق الشمس في يوم الاعتدال الربيعي من نقطة الشرق الأصلية، وتغرب في نقطة الغرب الأصلية، وبعد ذلك سيلاحظ أن الفجر أصبح مبكرًا، وأصبحت الشمس تغرب متأخرة، وعند مراقبة مسار الشمس الظاهري في قبة السماء كل يوم؛ سيلاحظ أنه يتغير نحو الشمال.
وأضاف: بعد أسابيع من حدوث الاعتدال الربيعي؛ سيلاحظ أن الشمس ستصبح تشرق من الشمال الشرقي، وهذا لأن الأرض تغير موقعها في مدارها حول الشمس؛ مما يجعل نقاط الشروق والغروب تتجه نحو الشمال في قبة السماء.
جدير بالذكر أن فصل الربيع سوف يستمر 92 يومًا و17 ساعة و40 دقيقة حتى موعد الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل.