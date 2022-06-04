فلكية جدة: بداية حركة زحل التراجعية للعام 2022.. اليوم

خلال الأسابيع التالية، سيصل زحل إلى أعلى نقطة له في السماء مبكرًا بأربع دقائق في كل ليلة، وسيصبح مرئيًا تدريجيًا في سماء المساء، وكذلك في سماء ما قبل الفجر، حيث يقترب من التقابل.