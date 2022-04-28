"فلكية جدة" ترصد نهاية قمر رمضان فجر الجمعة

وأشار إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري السبت 29 رمضان 1443 بحسب تقويم أم القرى عند الساعة 06:31 مساء قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك عند الساعة 06:46 مساء، مما يعني بأن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم.