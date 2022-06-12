"فلكية جدة": ثاني بدر عملاق في 2022م بسماء السعودية... الثلاثاء المقبل

ولفت إلى أن وصف "العملاق" يطلق على القمر المحاق أو القمر البدر عندما تكون المسافة بين مركز القمر ومركز الأرض ضمن 362.146 كيلومترًا، وهو مصطلح يشير إلى التسمية العلمية "قمر الحضيض"، ويقصد به وجود القمر في أقرب نقطة من الأرض، وفي حالة هذا القمر البدر سيكون على مسافة 357,658 كيلومترًا، وهو أقرب إلينا نسبيًا من البدر العملاق الأول في مايو الماضي.