"فلكية جدة": "رمز الحب" يقترن بـ"الشقيقات السبع".. الخميس

وتابع: نظرًا لبعدها مسافة 400 سنة ضوئية تقريباً؛ فإن الثريا ضمن حد الرؤية بالعين المجردة، وعند النظر اليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.