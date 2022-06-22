"فلكية جدة": "رمز الحب" يقترن بـ"الشقيقات السبع".. الخميس

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أن عنقود الثريا سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الخميس 23 يونيو 2022، وذلك عند أعلى اليسار (أو 5.5 درجة إلى الشمال السماوي) من كوكب الزهرة.
وقال "أبوزاهرة": يقترن الزهرة بعنقود نجوم الثريا سنويًا، وأفضل تلك الاقترانات تحدث في شهر أبريل، كما حدث في أبريل 2020؛ حيث مر الكوكب ظاهريًا بمقدار ربع درجة فقط جنوب النجم (أليسون) ألمع نجم ضمن الثريا، والذي كان حالة اقتران استثنائية وأحد أفضل الاقترانات خلال القرن الحادي والعشرين.
وأضاف: قبل شروق الشمس، سيظهر كوكب الزهرة باتجاه الأفق الشمال الشرقي، وسيكون في قمة تألقه، إلا أن عنقود الثريا لا يمكن رؤيته من داخل المدن؛ بسبب التلوث الضوئي، لذلك فإن هناك حاجة لاستخدام المنظار، حيث سيظهر الزهرة وعنقود الثريا في نفس مجال الرؤية، وسيبدو المنظر كصندوق مجوهرات كوني.
وأردف: عنقود الثريا يُعرف أيضاً باسم الشقيقات السبع، وهي تشبه نجوم الدب الأصغر، لكنها بمظهر ضبابي، يتكوّن العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط، خلال عصر الديناصورات، من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.
وتابع: نظرًا لبعدها مسافة 400 سنة ضوئية تقريباً؛ فإن الثريا ضمن حد الرؤية بالعين المجردة، وعند النظر اليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها، وكان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيد عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.