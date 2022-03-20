"فلكية جدة": ظهور رائع لرمز الجمال.. الزهرة يصل لاستطالته العظمى فجر الاثنين

وقال "أبو زاهرة": إن هذه الحالات تتكرر مرة كل 584 يومًا تقريبًا، وتحدث بالتناوب في سماء الصباح والمساء اعتمادًا على ما إذا كان كوكب الزهرة موجودًا شرق الشمس أو إلى الغرب، فعندما يكون الكوكب في الشرق من الشمس يمكن رؤيته في وقت مبكر من المساء، وعندما يوجد إلى الغرب من الشمس يُشاهَد قبل شروق الشمس بوقت قصير.