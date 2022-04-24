فلكية جدة: "قمر رمضان" قرب زحل فجر الاثنين وسيرى نظام حلقاته

وأضاف المهندس أبو زاهرة أن كوكب زحل يظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية، وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته، والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون ألمع قمر لزحل، تيتان، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب، حيث يوجد إلى الجنوب الغربي من الكوكب هذا الصباح.