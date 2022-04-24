فلكية جدة: "قمر رمضان" قرب زحل فجر الاثنين وسيرى نظام حلقاته
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن سماء السعودية والوطن العربي ستشهد قبل شروق الشمس صبيحة يوم الاثنين 25 أبريل 2022 مرور القمر بالقرب من كوكب زحل، حيث سيفصل بينهما حوالي 5 درجات بالأفق الجنوبي الشرقي أمام كوكبة الجدي على قبة السماء.
وأضاف المهندس أبو زاهرة أن كوكب زحل يظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية، وعند رصده باستخدام تلسكوب يمكن بسهولة رؤية نظام حلقاته، والتي تميل حاليًا بحوالي 13 درجة نحو خط رؤيتنا، وقد يكون ألمع قمر لزحل، تيتان، مرئيًا أيضًا من خلال التلسكوب، حيث يوجد إلى الجنوب الغربي من الكوكب هذا الصباح.
وأشار أبو زاهرة إلى أنه وإضافة لذلك يرصد إلى يسار زحل (شرقًا) كوكب المريخ ثم، الزهرة، ونبتون (يتطلب تلسكوب لرصده)، والمشتري، وسيمر القمر قرب هذه الكواكب طوال هذا الأسبوع.
وأبان أنه سيلاحظ أن كوكب الزهرة سيتحرك بسرعة أيضًا كل صباح، وسيلتقي بنبتون هذا الأسبوع، ثم كوكب المشتري الأسبوع المقبل، ما يعني المزيد من تلك الاقترانات الرائعة القادمة.
يشار إلى أن حلقات زحل بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 حيث أصبح جانبها الشمالي في قمة وضوحه، وكانت آخر مرة ترصد فيها في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في 2046.