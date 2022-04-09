"فلكية جدة": قمر رمضان يصل مرحلة التربيع الأول اليوم

يصل قمر شهر رمضان المبارك مرحلة التربيع الأول، اليوم السبت، 09 أبريل 2022، ويكون قد أكمل ربع مداره حول الأرض.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسوف يتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.
وأضاف أبو زاهرة ، تعد فترة التربيع الأول حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو تلسكوب صغير، وذلك لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد.
وتابع، خلال الأيام القليلة المقبلة ستزداد المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء كل ليلة، وذلك مع اقتراب القمر من البدر المكتمل وبدلاً من شروق القمر بعد الظهر سوف يتأخر إلى أن يشرق مع غروب الشمس.