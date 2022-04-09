"فلكية جدة": قمر رمضان يصل مرحلة التربيع الأول اليوم

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيشرق بعد الظهر حسب التوقيت المحلي من الأفق الشمالي الشرقي، وسوف يتبع ذلك وصوله أعلى نقطة في السماء بالتزامن مع غروب الشمس، وسيظل مشاهداً إلى أن يغرب بعد منتصف الليل.