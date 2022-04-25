"فلكية جدة": كسوف جزئي للشمس غير مشاهَد بالمملكة في هذا التوقيت

وقال: خلال هذا الكسوف سيكون قُطر الشمس الظاهري 0.7٪ أصغر من المتوسط، وسيكون القمر أبعد أربعة أيام فقط من وصوله "الأوج" أبعد مسافة في مداره حول الأرض؛ وهذا سيجعله صغيرًا إلى حد ما عند الذروة العظمى للكسوف؛ حيث سيكون القطر الظاهري له أقل بنسبة 5.5٪ من المتوسط، وهذا ليس له تأثير حقيقي على هذا الكسوف لأنه كسوف جزئي.