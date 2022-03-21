فلكية جدة: نجوم الجوزاء انحرفت ظاهرياً نحو الغرب خلال مارس

وأكد أن نجوم الجوزاء تبدو لنا وكأنها تقع على مسافة متساوية هذا لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض، لكنها في الحقيقة توجد على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها بعضا، فعلى سبيل المثال تشير القياسات إلى أن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكبنا، في حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب، إلا أن القياسات الحالية تقول إنه يبعد 724 سنة ضوئية.