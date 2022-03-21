فلكية جدة: نجوم الجوزاء انحرفت ظاهرياً نحو الغرب خلال مارس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه يلاحظ بسماء السعودية والوطن العربي خلال شهر مارس 2022، أن نجوم الجوزاء انحرفت ظاهرياً نحو الغرب عند رصدها بعد غروب الشمس وبداية الليل.
وأضاف أبو زاهرة، تقترب من موقع غروب الشمس في كل ليلة استعداداً لمغادرة سماء المساء وهي من ملامح التغير الفصلي.
وتابع، يمكن تمييز هذه الكوكبة النجمية من خلال "الحزام" أو سلسلة اللآلئ" وهي عبارة عن ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان في خط مستقيم قصير على التوالي في المنطقة الوسطى من الجوزاء، ويلاحظ وجود اثنين من النجوم البراقة، أحدهما يسمى "منكب الجوزاء" وهو نجم عملاق أحمر، والآخر أزرق يسمى "رجل الجوزاء " في جانبين متعاكسين من حزام النجوم.
وأكد أن نجوم الجوزاء تبدو لنا وكأنها تقع على مسافة متساوية هذا لأنها تقع على نفس خط الرؤية من الأرض، لكنها في الحقيقة توجد على مسافات مختلفة إلى حد كبير من بعضها بعضا، فعلى سبيل المثال تشير القياسات إلى أن نجم رجل الجوزاء يبعد مسافة 773 سنة ضوئية عن كوكبنا، في حين أن تحديد المسافة إلى منكب الجوزاء أصعب، إلا أن القياسات الحالية تقول إنه يبعد 724 سنة ضوئية.
وأضاف، عند رصد نجوم الجوزاء قد يعتقد البعض أن النجوم ضمن هذه المجموعة النجمية مرتبطة ببعضها بعضا ربما بوساطة الجاذبية لكنها ليست كذلك، لكن بعض أشهر نجوم الجوزاء لها صلة عامة ببعضها بعضا، فعديد من ألمع النجوم في الجوزاء هم أعضاء في ذراعنا الحلزونية المحلية، التي يطلق عليها أحيانًا اسم اورايون، وتقع ذراعنا الحلزونية المحلية بين ذراع القوس وذراع فرساوس في درب التبانة.
وعند توجيه التلسكوب أو المنظار إلى المنطقة الواقعة أسفل نجوم الحزام نرى في أعماق السماء منظراً من أجمل المناظر وهو سديم الجوزاء وهو ما يطلق عليه مسييه 42.
وتابع، انحراف مجموعة نجوم الجبار ومعظم النجوم غرباً باستثناء النجوم قرب نجم القطب الشمالي خلال الفصول هو بسبب حركة الأرض في مدارها حول الشمس، ما يجعل سماء الليل تنحرف بشكل دراماتيكي عبر مجرتنا درب التبانة، ويمكن متابعة ذلك بمراقبة السماء كل ليلة في الوقت نفسه بالعين المجردة.