فلكية جدة: "هلال العيد" يزين السماء الاثنين بعد غروب الشمس

وتابع: إضافة إلى ذلك سيكون هلال القمر مقترنًا مع كوكب عطارد الذي سيبدو كنقطة ضوئية للعين المجردة وسوف يفصل بينهما نحو 1.59 درجة وسيشكلان مثلثًا سماويًا مع عنقود الثريا الذي لن يكون مرئيًا بسهولة حتى تصبح السماء مظلمة، وبحلول ذلك الوقت سيشاهد العنقود بشكل أقل وضوحًا، من خلال سماكة أكبر للغلاف الجوي للأرض.