فلكية جدة: "هلال العيد" يزين السماء الاثنين بعد غروب الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن هلال عيد الفطر المبارك سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب الشمس يوم الاثنين 02 مايو 2022 والانتقال نحو بداية الليل بالأفق الشمال الغربي وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة.
أضاف: القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو فقط العين المجردة فيمكن ملاحظة الجزء غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وتابع: إضافة إلى ذلك سيكون هلال القمر مقترنًا مع كوكب عطارد الذي سيبدو كنقطة ضوئية للعين المجردة وسوف يفصل بينهما نحو 1.59 درجة وسيشكلان مثلثًا سماويًا مع عنقود الثريا الذي لن يكون مرئيًا بسهولة حتى تصبح السماء مظلمة، وبحلول ذلك الوقت سيشاهد العنقود بشكل أقل وضوحًا، من خلال سماكة أكبر للغلاف الجوي للأرض.
وأردف: غالبًا ما يُطلق على عطارد "الكوكب المراوغ" فأغلبنا شاهد كوكب الزهرة أو المريخ أو المشتري وهي تلمع في السماء، ولكن ليس عطارد، على الرغم من صغر حجم عطارد ، إلا أنه ساطع جدًا ليرصد بالعين المجردة ولكننا في الغالب لا نراه.
وقال: عطارد هو أقرب كوكب إلى الشمس وفي معظم الأحيان يطمسه وهج ضوء الشمس لهذا السبب لم يشاهد الكثير من الناس عطارد من قبل، ومع ذلك، في أوقات محدد، يصبح الكوكب مرئيًا لنا وستكون ليالي العيد الأفضل لمشاهدة عطارد
وأوضح: يومًا بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقه نحو مرحلة التربيع الأول، وبمراقبته خلال الأسابيع المقبلة سوف يكون دليلاً لتحديد موقع الكواكب المرئية.
وأبان: يعد هذا الوقت من الشهر القمري مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية نظرًا لأن السماء تكون مظلمة لعدم وجود القمر أو غروبه في وقت مبكر، فضوء القمر عادة يطمس الأضواء الطبيعية في السماء.