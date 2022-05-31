فلكية جدة: هلال ذي القعدة يزين السماء.. اليوم

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب؛ مشيرًا إلى أنه أصبح مرتفعًا في السماء وأكثر وضوحًا مقارنة بالليلة الماضية وهي منزلة أخرى من منازل القمر تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.