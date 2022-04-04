"فلكية جدة": هلال رمضان سيكون قرب الثريا اليوم

وتابع"أبوزاهرة": كان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيدًا عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.