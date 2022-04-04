"فلكية جدة": هلال رمضان سيكون قرب الثريا اليوم

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة أنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي بعد غروب شمس اليوم الاثنين 04 أبريل 2022 وبداية الليل، مرور هلال رمضان قرب عنقود نجوم الثريا، والذي يعرف بتسمية الشقيقات السبع؛ بسبب ألمع سبعة نجوم في هذا العنقود.
وقال "أبوزاهرة": سيكون القمر والثريا بالأفق الغربي، حيث سيكون العنقود إلى أعلى يمين القمر بالنسبة للراصد ولكن الثريا لن تكون مشاهدة بالعين المجردة من داخل المدن بسبب التلوث الضوئي الذي يطمس الأضواء الطبيعية في قبة السماء، غير أنه من الممكن رؤيتها بسهولة عبر المنظار أو من خلال التصوير بالتعريض.
وأضاف: يعرف عنقود الثريا أيضاً باسم الشقيقات السبع، وهي تشبه نجوم الدب الأصغر لكنها بمظهر ضبابي، يتكون العنقود من نجوم يافعة تشكلت قبل 100 مليون سنة فقط، خلال عصر الديناصورات، من انهيار سحابة غازية بين النجوم، وأكبر أعضاء هذا العنقود نجوم زرقاء بيضاء أعرض خمس مرات من الشمس.
وأردف: نظرًا لبعد الثريا مسافة 400 سنة ضوئية تقريباً، فإنها ضمن حد الرؤيا بالعين المجردة، وعند النظر إليها في إحدى الليالي الصافية يمكن بسهولة تمييز ألمع ستة نجوم فيها.
وتابع"أبوزاهرة": كان العرب يعتبرون أن من يرى سبعة منها يكون قوى البصر وقليل هم الذين يستطيعون تمييز تسعة أو عشرة، بشرط أن يكون الرصد بعيدًا عن أضواء المدن، وأن تكون عين الراصد قد ألفت الظلام.