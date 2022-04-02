فلكية جدة: هلال رمضان يزين سماء المملكة والوطن العربي الليلة

يزين هلال شهر رمضان المبارك، سماء السعودية والوطن العربي، بعد غروب الشمس اليوم السبت 1 رمضان 1443 الموافق 2 أبريل 2022، والانتقال نحو بداية الليل؛ حيث سيشاهَد بسهولة بالعين المجردة في الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية وهي فرصة للتصوير.
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء وأكثر وضوحًا مقارنة بالليلة الماضية، وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر يتوهج بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.
وتابع: القمر وصل لمنزلة الاقتران يوم أمس الجمعة 1 أبريل عند الساعة 09:24 صباحًا بتوقيت مكة (06:24 صباحًا بتوقيت غرينتش)؛ منهيًا بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئًا دورة اقترانية جديدة.
ويتبع منزلة الاقتران منزلة أخرى من منازل القمر، تسمى "الإهلال"، وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من منزلة (المحاق) وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه.
وأضاف أبو زاهرة أنه يومًا بعد يوم سيلاحَظ أن هلال القمر ستزداد إضاءته، ويرتفع عاليًا في السماء عند غروب الشمس، ويبقى فترة أطول بعد بداية الليل؛ وذلك لأن القمر يتحرك مبتعدًا عن موقع غروب الشمس.
وبشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، إلى دوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلًا على تحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.
جدير بالذكر أن هذا الوقت من الشهر القمري يعتبر مثاليًا لرصد الأجسام الخافتة في أعماق الفضاء كالمجرات والسدم والعناقيد النجمية؛ نظرًا لأن السماء ستكون مظلمة لعدم وجود ضوء القمر الذي يطمس في العادة الأضواء الطبيعية في السماء.