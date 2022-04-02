فلكية جدة: هلال رمضان يزين سماء المملكة والوطن العربي الليلة

وبشكل عام يرجع السبب في رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم، إلى دوران الأرض حول محورها؛ إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب أثناء دورانه حول الأرض، فبمراقبة القمر خلال الليالي والأسابيع المقبلة سيكون دليلًا على تحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل.