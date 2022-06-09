"فلكية جدة": 5 كواكب لامعة تظهر بسماء السعودية والوطن العربي .. فجر الجمعة

وأشار إلى أنه يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدًا ، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في المستوى نفسه بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.