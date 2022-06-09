"فلكية جدة": 5 كواكب لامعة تظهر بسماء السعودية والوطن العربي .. فجر الجمعة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي صبيحة يوم الجمعة ، 10 يونيو 2022، الكواكب الخمسة اللامعة في نظامنا الشمسي وهي عطارد ، والزهرة ، والمريخ ، والمشتري ، وزحل مصطفة بالأفق الجنوب الشرقي كسلسلة من الألماس مشاهدة بالعين المجردة.
وتفصيلاً، أوضح "أبو زاهرة" أن هذه الظاهرة النادرة لم تحدث منذ ديسمبر 2004 وسيكون أفضل وقت لمشاهدة الكواكب هو 30 دقيقة قبل شروق الشمس.
وأضاف : قد تكون هناك حاجة إلى المناظير جنبًا إلى جنب مع رؤية واضحة للأفق الشرقي لرؤية كوكب عطارد بداية يونيو ولكن ومع تقدم الشهر، سيصبح عطارد أكثر إشراقًا وأسهل في الرؤية أما بقية الكواكب ستكون مرئية بالعين المجردة باستمرار.
وقال إن اصطفاف الكواكب حدث فلكي يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبًا في المنطقة نفسها من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على الجانب نفسه من الشمس.
وأشار إلى أنه يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدًا ، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في المستوى نفسه بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.
واختتم: ستبقى سلسلة الكواكب التي يبلغ طولها 90 درجة مرئية لبقية شهر يونيو، يمكن عند استخدام المناظير والتلسكوبات البحث عن أورانوس الأزرق المخضر بالقرب من كوكب الزهرة شديد السطوع ، ونبتون الأزرق الصغير بين المشتري وزحل.
يُذكر أن القمر سيلتقي بهذه الكواكب الخمسة نهاية هذا الشهر وستكون فرصة لالتقاط الصور.