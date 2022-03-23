"فنون الطهي" تدشّن مهرجان "الفقع" الأول في ساحة الكندي بالرياض

تدشّن هيئة فنون الطهي، اليوم الأربعاء، مهرجان "الفقع" الأول الذي سيقام في ساحة الكندي بحي السفارات، ويستمر حتى السبت المقبل، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يعد منصة كبرى لبائعي الفقع والمطاعم والطهاة المحليين.
ويتضمن المهرجان أنشطة ثقافية وإثرائية متنوعة، تشمل عروض فنون الطهي السعودية، وتجارب في فنون الطهي العالمية، ومعرضاً ثقافياً مصاحباً يحكي معلومات لهذا الفطر الشهير وتاريخه، إضافةً إلى منطقة لتذوق منتجات الفقع المبتكرة، وجناح مخصص للقهوة السعودية، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحة رملية لمسابقات البحث عن الفقع، والتي سيحظى من خلالها زوّار المهرجان بتجربةٍ تعليمية ومعرفية متكاملة في استكشاف مواقعه، والتعرف على طرق تنظيفه وتحضيره.
يأتي تنظيم هيئة فنون الطهي لهذا المهرجان في سياق جهودها لإبراز المطبخ السعودي بأكلاته وأطباقه ومكوناته الشهيرة، وانطلاقاً من مسؤولياتها اتجاه تطوير قطاع فنون الطهي في المملكة، وإثرائه بالأنشطة والفعاليات التي تكشف عن غنى وعمق وتنوع المطبخ السعودي.