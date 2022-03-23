"فنون الطهي" تدشّن مهرجان "الفقع" الأول في ساحة الكندي بالرياض

ويتضمن المهرجان أنشطة ثقافية وإثرائية متنوعة، تشمل عروض فنون الطهي السعودية، وتجارب في فنون الطهي العالمية، ومعرضاً ثقافياً مصاحباً يحكي معلومات لهذا الفطر الشهير وتاريخه، إضافةً إلى منطقة لتذوق منتجات الفقع المبتكرة، وجناح مخصص للقهوة السعودية، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومساحة رملية لمسابقات البحث عن الفقع، والتي سيحظى من خلالها زوّار المهرجان بتجربةٍ تعليمية ومعرفية متكاملة في استكشاف مواقعه، والتعرف على طرق تنظيفه وتحضيره.