"فنون الطهي" تناقش الآفاق العالمية للمطبخ السعودي مع المختصين

نظمت هيئة فنون الطهي لقاءً افتراضياً بعنوان "مطبخنا في العالم"، بحضور جمع من المختصين والمهتمين في مجال فنون الطهي، وأداره المهندس ماجد المهنا، لمناقشة عدة محاور تدور حول الحضور العالمي للمطبخ السعودي وسبل تعزيزه .
وبدأ اللقاء التعريف باستراتيجية الهيئة في الاعتراف العالمي بفنون الطهي في المملكة، ضمن برنامج يعنى بتدوين تراث الطهي السعودي وتطوير الشبكات المحلية للحفاظ على سجل التدوين، كما يسعى البرنامج للحصول على الاعتراف العالمي بهذه الأصول التراثية للطهي، ومن ذلك التسجيل في منظمة اليونسكو وزيادة عدد مدخلات الطهي السعودي في قوائم المنظمات الدولية الخاصة بأصول التراث الثقافي غير المادي .
وكشف عن الملفات المعتمدة حالياً في الهيئة ضمن هذا السياق، ومنها اعتماد تسجيل مدينة بريدة كمدينة مبدعة في الطهي في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة بالشراكة مع الغرفة التجارية بمنطقة القصيم، وإمارة منطقة القصيم، والجمعية السعودية للمحافظة على التراث وهيئة التراث، وترشيح منطقة عسير كمنطقة طهي عالمية في منظمة IGACAT .
وتناول اللقاء البرامج المستقبلية للاستراتيجية والمنظمات الدولية المستهدفة ومن أبرزها: برنامج النظم الزراعية التراثية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، والتسجيل في أرشيف سفينة التذوق التابع لمنظمة سلو فود العالمية، والمشاركة في المؤتمر الدولي في سياحة الطعام التابع لمنظمة السياحة العالمية .
واختتم بتقديم المقترحات من قبل المختصين بالطهي، من بينها مقترح بضرورة الاهتمام بكيمياء المطبخ، وذلك من خلال تطوير المنتجات الغذائية في المصانع والتركيز على جانب البحث العلمي، والعمل على التطوير والإبداع للإرث الغذائي من قبل الطهاة المحليين، وأخيراً تقديم الدعم للذائقة السعودية وإظهارها بشكل مشرف للعالم .