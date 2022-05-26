"فنون الطهي" تناقش الآفاق العالمية للمطبخ السعودي مع المختصين

وبدأ اللقاء التعريف باستراتيجية الهيئة في الاعتراف العالمي بفنون الطهي في المملكة، ضمن برنامج يعنى بتدوين تراث الطهي السعودي وتطوير الشبكات المحلية للحفاظ على سجل التدوين، كما يسعى البرنامج للحصول على الاعتراف العالمي بهذه الأصول التراثية للطهي، ومن ذلك التسجيل في منظمة اليونسكو وزيادة عدد مدخلات الطهي السعودي في قوائم المنظمات الدولية الخاصة بأصول التراث الثقافي غير المادي .