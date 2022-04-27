مشهد بديع بالأفق الشرقي.. جُرمان لامعان يُلفتان أنظار الناس فجر الأربعاء

وهذا ما يؤكد أن جمعية آفاق لعلوم الفلك أصبحت منارة فلكية لنشر علوم الفلك والفضاء يتابعها الصغير والكبير، كما أن الجمعية تلفت انتباه الناس إلى أن كوكب المشتري يحث الخُطى في مساره عبر القبة السماوية وسيلتقي كوكب الزهرة في اقتران فلكي مميز من الدرجة الأولى في الأول من شهر مايو 2022 أي بعد ثلاثة أيام، حيث سيصبح الجرمان قريبين جداً، يفصل بينهما أقل من درجة فلكية، وهي فرصة للتعرف على الكوكبين بكل سهولةٍ ويسر، وسوف يكون مشهداً مثيراً للغاية .