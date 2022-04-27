مشهد بديع بالأفق الشرقي.. جُرمان لامعان يُلفتان أنظار الناس فجر الأربعاء

توجهت أنظار الناس فجأةً جهة الشرق صباح اليوم الأربعاء، وهم خارجون لأداء صلاة الفجر، حيث ذلك المنظر البديع يُزين الأفق الشرقي، وهو تجمع جرمين لامعين كأنهما نجمتان أحدهما شديد اللمعان، اعتقد البعض أن يكون قمراً صناعياً بينما الآخر والأسفل منه أقل لمعاناً وقريب منهما القمر في طور الهلال المتناقص "هلال آخر الشهر" .
وتساءل البعض وتناقلوا الرسائل بقولهم: ما هذا المنظر الغريب الذي عندما ينظر إليه الإنسان يشعر بالرهبة وكأن شيئاً قد يحدث؟، ووضع كل شخصٍ يدهُ في جيبه وأخرج جواله ليلتقط صورة للحدث ويرسلها على غيره لعلهم يجدون الجواب، بينما البعض منهم ممن يتابعون حساب جمعية آفاق لعلوم الفلك في تويتر @hsss_sa كان عندهم الخبر اليقين، فقد أعلنوا عن الحدث قبلها بيوم ولفتوا انتباه الناس إلى أن القمر سيكوّن رأس مثلث فلكي مع جرمين آخرين هما كوكب الزهرة ذو اللمعان الشديد وكوكب المشتري الأقل لمعاناً .
وهذا ما يؤكد أن جمعية آفاق لعلوم الفلك أصبحت منارة فلكية لنشر علوم الفلك والفضاء يتابعها الصغير والكبير، كما أن الجمعية تلفت انتباه الناس إلى أن كوكب المشتري يحث الخُطى في مساره عبر القبة السماوية وسيلتقي كوكب الزهرة في اقتران فلكي مميز من الدرجة الأولى في الأول من شهر مايو 2022 أي بعد ثلاثة أيام، حيث سيصبح الجرمان قريبين جداً، يفصل بينهما أقل من درجة فلكية، وهي فرصة للتعرف على الكوكبين بكل سهولةٍ ويسر، وسوف يكون مشهداً مثيراً للغاية .