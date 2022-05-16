"فهد بن عبدالرحمن" يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين للمستشفى

رفع الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة مغادرته -حفظه الله-، مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.
وسأل الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
كما هنأ الأمير فهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتلك المناسبة، وقال: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهنئة بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً الله سبحانه أن يديم عليه وعلى سموكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم".