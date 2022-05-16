"فهد بن عبدالرحمن" يهنئ القيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين للمستشفى

كما هنأ الأمير فهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بتلك المناسبة، وقال: "يسرني أن أرفع لسموكم الكريم خالص التهنئة بسلامة مولاي خادم الحرمين الشريفين وخروجه من المستشفى، سائلاً الله سبحانه أن يديم عليه وعلى سموكم موفور الصحة والعافية، وأن يحفظكم ويرعاكم".