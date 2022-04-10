فوربس 2022.. "سليمان الحبيب" الأولى في الرعاية الصحية بالشرق الأوسط

وفي هذا السياق أوضح الدكتور الحبيب أن مستشفيات المجموعة تقدم أفضل خدمات رعاية صحية، مع الالتزام التام بأعلى معايير الجودة؛ مبينًا أن سياسة المجموعة التوسعية مَكّنتها -بفضل الله- من خدمة شريحة كبيرة من المراجعين في الشرق الأوسط، كما أن المجموعة استطاعت من خلال مشاريعها المتنوعة إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع عبر خلق فرص العمل وتوفير التدريب للكوادر الطبية وتأهيلها ودعم وتشجيع البحث العلمي، بالإضافة إلى قيادتها للكثير من المبادرات الرائدة وذات التأثير القوي في إطار المسؤولية المجتمعية.