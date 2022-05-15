فوزها سيكون "سابقة".. امرأة تنافس رجال أعمال "غرفة مكة" على المجلس

في تاريخ عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة؛ لم يكتب للمرأة الفوز بعضوية المجلس، على مدى السنوات الماضية، برغم أن هناك ترشّحًا من قِبل سيدات الأعمال في مكة على مرّ الدورات السابقة.
وتضمّنت قائمة أسماء وأرقام الانتخابات للمرشحين والمرشحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة الحالية "1443 - 1447هـ" 57 مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على 6 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، بينما الـ 6 الباقون يتم تعيينهم من قِبل وزير التجارة، ليكون إجمالي الأعضاء 12 عضواً.
ومن بين الـ 57 مرشحاً في غرفة مكة التجارية للدورة الحالية، الذين سيخوضون انتخاباتهم الأسبوع الجاري؛ امرأة وحيدة تنافس للفوز بأحد المقاعد الـ 6، وسط تساؤلات عن قدرتها لأن تكون أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة الغرفة.
ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات غداً الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، أي على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويتم التصويت عن بُعد، بطريقتين، هما؛ نظام المجموعات ونظام الأفراد، فيما سيتم إعلان النتائج بعد الساعة التاسعة من يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري، عن طريق موقع وزارة التجارة، وشاشات العرض في الغرفة التجارية بمكة المكرمة.