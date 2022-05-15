فوزها سيكون "سابقة".. امرأة تنافس رجال أعمال "غرفة مكة" على المجلس

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات غداً الاثنين وتستمر حتى الأربعاء المقبل، أي على مدى ثلاثة أيام متتالية، ويتم التصويت عن بُعد، بطريقتين، هما؛ نظام المجموعات ونظام الأفراد، فيما سيتم إعلان النتائج بعد الساعة التاسعة من يوم الأربعاء المقبل من الأسبوع الجاري، عن طريق موقع وزارة التجارة، وشاشات العرض في الغرفة التجارية بمكة المكرمة.