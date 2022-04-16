فُوَهات مُشِعة وكرة فضية لامعة.. "بدر رمضان" يزين سماء المملكة

وسيشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ أن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا؛ وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الأحد.