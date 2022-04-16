فُوَهات مُشِعة وكرة فضية لامعة.. "بدر رمضان" يزين سماء المملكة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إن القمر البدر لشهر رمضان المبارك، سيُزَين قبة السماء اليوم السبت، وسيكون مشاهَدًا طوال الليل بالسعودية والوطن العربي.
وسيشرق القمر من الأفق الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ أن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقاليًّا؛ وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيتبع ذلك وصوله إلى أعلى نقطة في السماء منتصف الليل، وسيغرب بالأفق الغربي مع شروق شمس الأحد.
يتحرك القمر الآن على الجانب المقابل من الشمس في السماء؛ لذلك نرى كل جانبه النهاري؛ وبالتالي يبدو لنا مضاءً تمامًا مثل كرة فضية لامعة، وهذه الليلة سيكون بجوار نجم السماك الأعزل (ألمع نجم في كوكبة السنبلة "العذراء")؛ ولكن نظرًا لأن القمر سيكون مشرقًا جدًّا؛ فقد يكون من الصعب رؤية هذا النجم بسهولة بالعين المجردة.
ويمكن القول أن القمر بدر طوال الليل؛ ولكن تطلق تسمية البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة بالنسبة للشمس (بعد منزلة الاقتران)، وسوف يحدث ذلك عند الساعة 09:54 مساءً بتوقيت مكة (06:54 مساءً بتوقيت غرينتش)، ويكون قد أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.
يُعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، ويعتقد أن تلك الفوهات حديثة التكوين، وتعتبر فوهة "تيخو" أكثر الفوهات إشعاعًا.
وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخرًا بحوالى الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهدًا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر، وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل، #دائمآ_راقب_السماء.