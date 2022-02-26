فيديوهات تعبيرية.. "صحفيين تبوك" يُعلن أسماء الفائزين بمسابقة يوم التأسيس

أعلن فرع هيئة الصحفيين السعوديين بمنطقة تبوك، ممثلًا في محافظة تيماء، عن أسماء الفائزين في مسابقة "يوم بدينا" والمخصصة لأبناء وبنات المحافظة، في مجال إنتاج "الفيديوهات" التعبيرية، بمناسبة يوم التأسيس السعودي 2022م.

وحصل على المركز الأول ‏مشعل الزوين، فيما حصل على المركز الثاني عبدالمجيد الفهيقي، وحصدت المركز الثالث المشاركة مواهب العنزي.

وشكر ممثل فرع هيئة الصحفيين بمحافظة تيماء، بدر الجبل، جميع المشاركين في هذه المسابقة الوطنية، مهنئًا الفائزين بالمراكز الثلاثة، مؤكدًا أن المسابقة قد حظيت بتفاعل غير مستغرب من مبدعي ومبدعات تيماء.

وأشار "الجبل" إلى أن الفيديوهات الفائزة قد ركزت على اعتزاز المواطن السعودي بإرثه التاريخي من ركوب الخيل، وتناول القهوة السعودية مع التمر، وكذلك تصميم المنازل التراثية، والنخيل، كما تناولت الفيديوهات اعتزاز المواطنين أيضًا بالصقور وتربيتها.