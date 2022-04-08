فيديو.. "آل الشيخ": توسعة الملك سلمان لمسجد قباء أعظم توسعة في التاريخ

وأردف الوزير "آل الشيخ" أنه لا شك أن هذه البشرى بالتوسعة الجبارة تعادل عشرة أضعاف من مساحة المسجد الحالية حيث إن مسجد قباء تصل مساحته إلى 5000 متر مربع والآن بعد البشرى تصل إلى 50 ألف متر مربع، فهي تعد توسعة جبارة وما يحيطها أيضاً من تطوير المرافق والجهات القريبة منها وكل هذا يدل دلالة واضحة على ما تقدمه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين للإسلام والمسلمين، وتهيئة هذا المسجد العظيم لجميع زوار المدينة المنورة وأبنائها وللمسلمين أجمعين, وهذا لا شك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين اللذين يعملان ليل نهار لخدمة الإسلام والمسلمين في الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة أو مسجد قباء.