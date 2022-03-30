فيديو.. آل الشيخ: رسالة الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجاكرتا نشر الوسطية والتسامح

عقب الجولة التقى آل الشيخ، منسوبي الملحقية والدعاة العاملين فيها، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهد في خدمة الشعب الإندونيسي الشقيق والطيب، الذي يستحق منا الكثير في تقديم كل الخدمات لهم، في ضوء رسالة الملحقية وأهدافها العامة، مبيناً أن رسالة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية منبثقة من رسالة المملكة التي تدعوا إلى المحبة والسلام ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل التي يدعوا لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.