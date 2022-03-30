فيديو.. آل الشيخ: رسالة الملحقية الدينية بسفارة المملكة بجاكرتا نشر الوسطية والتسامح

تفقّد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، مقر الملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.
وتجوّل آل الشيخ، برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، في مرافق الملحقية وأقسامها والمكاتب الإدارية، واستمع لشرح مفصل عن منجزاتها وأعمالها وبرامجها لخدمة المجتمع الإندونيسي.
عقب الجولة التقى آل الشيخ، منسوبي الملحقية والدعاة العاملين فيها، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهد في خدمة الشعب الإندونيسي الشقيق والطيب، الذي يستحق منا الكثير في تقديم كل الخدمات لهم، في ضوء رسالة الملحقية وأهدافها العامة، مبيناً أن رسالة الملحقية الدينية التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية منبثقة من رسالة المملكة التي تدعوا إلى المحبة والسلام ونشر قيم الإسلام الوسطي المعتدل التي يدعوا لها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ.
وأشار إلى أن الواجب الملقى على عواتق منسوبي الملحقية والدعاة كبير جداً ويتطلب التفاني والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة المجتمع ونشر القيم والتعاليم الإسلامية التي تجمع ولا تفرق وتسهم في بناء المجتمع ولحمته وتماسك أفراده، لافتاً إلى أن الواجب المنوط بالجميع هو إظهار محاسن الإسلام ورحمته، والدعوة إلى الاجتماع وعدم التفرق، وأن ينهج الجميع بمنهج إمام الدعاة محمد -صلى الله عليه وسلم- الذي جاء بالرحمة.
وشدد آل الشيخ، على أن الملحقية ليست مكاناً لمَن يريد نشر الكراهية والغلو والتطرف ومخالفة الأنظمة والقوانين المعمول بها في إندونيسيا، داعياً الجميع إلى احترام الأنظمة والتعليمات، والعمل على تحقيق ما تتطلع له القيادة والشعب الإندونيسي الشقيق.
وفي ختام اللقاء، استمع وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إلى مداخلات منسوبي الملحقية والدعاة، وأجاب عن استفساراتهم، كما كرم عدداً من الدعاة والموظفين المتميزين بالملحقية، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.