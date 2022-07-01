"فيديو إيقاف رجل أمن لمفحط الدرعية".. إشادة وتكريم وهذه العقوبة منتظرة

وتنصّ عقوبات التفحيط في أنظمة المرور على غرامة تبدأ من 20 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 60 ألف ريال في المرة الثالثة مع حجز المركبة، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن.