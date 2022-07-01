محليات
"فيديو إيقاف رجل أمن لمفحط الدرعية".. إشادة وتكريم وهذه العقوبة منتظرة
حاول الفرار فأغلق عليه طريقه بالمركبة الرسمية وتمكّن من إيقافه وإنزاله
حصد مقطع فيديو لرجل أمن أثناء استيقافه مفحطًا في الدرعية بمنطقة الرياض، تفاعلاً واسعًا خلال الساعات الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعية، حيث تمكّن من إيقاف مفحط خلال تجمّع في أحد المواقع بالدرعية.
وظهر في مقطع الفيديو محاولة المفحط للرجوع للخلف والفرار بعدما أغلق عليه رجل الأمن طريقه بالمركبة الرسمية؛ بينما تمكّن رجل الأمن من إيقافه وإنزاله من مركبته، واستكمال الإجراءات النظامية.
وتداولت مواقع التواصل اليوم، صورًا لتكريم رجل الأمن الذي نجح في إيقاف المفحط.
وتنصّ عقوبات التفحيط في أنظمة المرور على غرامة تبدأ من 20 ألف ريال للمرة الأولى، وتصل إلى 60 ألف ريال في المرة الثالثة مع حجز المركبة، والإحالة للمحكمة المختصة للنظر في تطبيق السجن.