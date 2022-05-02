فيديو.. استشاري: الغيبوبة الجماعية في أول أيام العيد لا مفر منها وهذا حلها

وتابع في مداخلة على قناة "الإخبارية" أن الخلاص من عادات النوم السيئة خلال رمضان، يحتاج إلى وقت طويل للسيطرة على الساعة البيولوجية للجسم، والحل هو تقليل ساعات النوم خلال النهار تدريجيًّا حتى يعتاد الجسم على النظام الجديد.