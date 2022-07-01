فيديو "الحج بعد الجائحة".. أرواح تهفو واستعدادات لتسهيل استقبال ضيوف الرحمن

وبعد أن انزاحت الغمة وهفت القلوب قبل الأجساد مقبلة على أطهر البلاد مكبرين وملبين، أرواحهم عطشى مستشعرين الآية الكريمة {وآمنهم من خوف}؛ لتستقبلهم المملكة التي سخّرت كل الإمكانات لخدمتهم وتسهيل أداء لمناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.