فيديو "الحج بعد الجائحة".. أرواح تهفو واستعدادات لتسهيل استقبال ضيوف الرحمن

نجحت المملكة في فتح أبوابها أمام ضيوف الرحمن القادمين من شتى أصقاع الأرض، مُسخّرة لهم كل الخدمات والتسهيلات، وذلك بعد أن اجتاح "كوفيد 19" العالم وتسبب في اتخاذ الإجراءات والاحترازات.
وبعد أن انزاحت الغمة وهفت القلوب قبل الأجساد مقبلة على أطهر البلاد مكبرين وملبين، أرواحهم عطشى مستشعرين الآية الكريمة {وآمنهم من خوف}؛ لتستقبلهم المملكة التي سخّرت كل الإمكانات لخدمتهم وتسهيل أداء لمناسك الحج بكل يسر وطمأنينة.
وتفاعل الكثير من الجهات العاملة في الحج مع عودة الحج بنشر مقاطع فيديو تحتوي على عبارات الترحيب وإبراز جهود المملكة في أعمال حج هذا العام.
ومن تلك الجهات شركة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا التي عملت على إنتاج فديو قصير ترحيبي بعنوان "قصة اشتياق ترويها مكة المكرمة"، للتأكيد على أن الإنسانية لم تشهد بلدًا يحسّ ويشعر، ويشتاق ويحنّ لزائريه غيرَ البلدِ الحرام.
إنها قصة اشتياق ترويها مكة المكرمة وهي تستقبل ضيوف الرحمن في رحابها بعد غياب عامين بسبب الجائحة.