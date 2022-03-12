فيديو.. "السديس" يطمئن المفتي بعودة الحياة إلى طبيعتها وأداء صلاة الجمعة بالحرمين دون تباعد

تواصل الرئيس العام لشؤون الحرمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، هاتفياً، بسماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
وخلال الاتصال اطمأن السديس على صحة سماحته، مطلعاً إياه على الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين من كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم شهر رمضان المبارك، والمعدة بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية، وأبرز الإمكانات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة لتجويد المنظومة الخدمية، لافتاً إلى إقامة صلاة الجمعة أمس بالحرمين دون تباعد.
وأشاد السديس، وفقما بثت "الإخبارية" في فيديو لها، بالدعم السخي من قيادة المملكة العربية السعودية واهتمام ولاة الأمر بكل ما من شأنه تسهيل تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مشيراً إلى سعي الرئاسة لتوفير بيئة صحية لجميع القاصدين.
وأثنى السديس، على جهود مفتي عام المملكة سماحة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ في خدمة الإسلام والمسلمين، ودعم المسيرة التعليمية في الحرمين الشريفين.