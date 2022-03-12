فيديو.. "السديس" يطمئن المفتي بعودة الحياة إلى طبيعتها وأداء صلاة الجمعة بالحرمين دون تباعد

وخلال الاتصال اطمأن السديس على صحة سماحته، مطلعاً إياه على الجهود المبذولة في الحرمين الشريفين من كافة الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وخطة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لموسم شهر رمضان المبارك، والمعدة بالتزامن مع رفع الإجراءات الاحترازية، وأبرز الإمكانات البشرية والآلية التي توفرها الرئاسة لتجويد المنظومة الخدمية، لافتاً إلى إقامة صلاة الجمعة أمس بالحرمين دون تباعد.