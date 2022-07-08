فيديو.. "العقيل": الأجواء مستقرّة خلال الحج ولا احتمالية لسقوط أمطار

وأضاف العقيل في مداخلة على الإخبارية: أن الاحتمالية معدومة لسقوط الأمطار، كما أن درجات الحرارة ليس من المتوقع لها أن تسجل ارتفاعًا هذه الأيام على الرغم من أن الحرارة الاعتيادية بمكة المكرمة والمشاعر خلال الأيام المماثلة تكون بين 48 أو 49 درجة مئوية، وقد تصل إلى الـ50 مئوية، لكنها حاليًّا معتدلة وتقارب الـ44 مئوية، وربما لا تصل إليها لتظل الأجواء معتدلة ومستقرة.