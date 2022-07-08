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فيديو.. "العقيل": الأجواء مستقرّة خلال الحج ولا احتمالية لسقوط أمطار
قال: الحرارة بمكة لن تتعدى الـ44 مئوية عكس السائد بمثل هذه الأوقات
أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أن الأجواء مستقرة بشكل عام خلال أيام الحج ولا يوجد احتمالية سقوط أمطار.. مشددًا على ضيوف الرحمن بضرورة الإكثار من شرب السوائل وتجنب أشعة الشمس المباشرة.
وأضاف العقيل في مداخلة على الإخبارية: أن الاحتمالية معدومة لسقوط الأمطار، كما أن درجات الحرارة ليس من المتوقع لها أن تسجل ارتفاعًا هذه الأيام على الرغم من أن الحرارة الاعتيادية بمكة المكرمة والمشاعر خلال الأيام المماثلة تكون بين 48 أو 49 درجة مئوية، وقد تصل إلى الـ50 مئوية، لكنها حاليًّا معتدلة وتقارب الـ44 مئوية، وربما لا تصل إليها لتظل الأجواء معتدلة ومستقرة.