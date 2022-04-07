فيديو القدوة والتقدير.. أمير المدينة يرفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "ولي العهد" يده

نشرت قناة "الإخبارية" اليوم، مقطع فيديو عَنْوَنَته بـ"قدوة وتقدير"، رَصَد لحظة وصول ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المدينة المنورة؛ حيث استقبله أمير المنطقة فيصل بن سلمان، الذي رفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه (سمو ولي العهد) يده؛ في موقف يُعبّر مدى التقدير الذي يُكِنّه أمير المدينة لأخيه الأصغر سمو ولي العهد.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد وصل صباح اليوم إلى المدينة المنورة.
وكان في استقبال سمو ولي العهد لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة.
وقد وصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي الوزراء.