فيديو القدوة والتقدير.. أمير المدينة يرفض أن يقبّل أخوه الأصغر منه "ولي العهد" يده

وقد وصل في معية سمو ولي العهد: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وعضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وأصحاب المعالي الوزراء.