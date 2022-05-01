فيديو الـ7 ثوان.. كواليس صورة "الحرم في العين" الرائجة يرويها صاحبها

وأشار إلى أن الالتقاطة كانت عن طريق عدسة ماكرو؛ ويهدف من خلال تلك الصورة إلى رؤية الحرم المكي من داخل العين؛ في إشارة له بأن بيت الله داخل العين؛ تعبيراً عمّا يكنّه المسلمون نحو بيت الله الحرام وقبلتهم.