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فيديو.. انقلاب شاحنة يُعيق حركة السير بمدخل جدة الجنوبي
تَعَطل المكابح أفقَدَ قائدها السيطرة.. والجهات المعنية تباشر
تَسبب انقلاب شاحنة، في عرقلة حركة السير، وارتداد المركبات لمسافة كبيرة على المدخل الجنوبي لمحافظة جدة فجر أمس.
وباشرت فِرَق المرور، الحادثَ في وقت وجيز، وعملت على تنظيم الحركة المرورية وعمل طوق حول الشاحنة التي ظهرت مائلة على جانبها، مغلقة عدة مسارات، وتَمكن عدد من الأوناش من رفعها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي ومن ثم نقلها إلى خارج الطريق.
وتزامن مع تواجد المرور والدوريات الأمنية عدد من فِرَق الهلال الأحمر السعودي.
وقالت مصادر لـ"سبق": إن الإصابات طفيفة لا تكاد تُذكر ولله الحمد، وأرجعت سبب الحادث إلى عطل في مكابح الشاحنة أفَقَد قائدها السيطرة عليها قبل أن تنقلب.