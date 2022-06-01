فيديو.. انقلاب شاحنة يُعيق حركة السير بمدخل جدة الجنوبي

وباشرت فِرَق المرور، الحادثَ في وقت وجيز، وعملت على تنظيم الحركة المرورية وعمل طوق حول الشاحنة التي ظهرت مائلة على جانبها، مغلقة عدة مسارات، وتَمكن عدد من الأوناش من رفعها وإعادتها إلى وضعها الطبيعي ومن ثم نقلها إلى خارج الطريق.