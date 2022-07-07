"فيديو حذاء المسنة" وأسرة عرعر.. قصص إنسانية لمتطوعين في خدمة الحجاج

وقبل سنوات، تحدثت الشابة إيلاف الشريف، إحدى المشاركات في برنامج الحج التطوعي بجامعة أم القرى، عن تجربة إنسانية لا تُنسى مرّت بها أثناء تطوعها لخدمة الحجاج، حيث أوضحت أنه لا يزال هناك العديد من الأمور العالقة في ذاكرتها، إلا أنها تذكر بتأثر شديد حادث التدافع بمنى في عام 2015، والتي كانت التجربة الأولى لها في التطوع، ولم يكن لديها الخبرة الكافية حينها للتصرف مع الموقف إلا أن هول المفاجأة وضعها في موضع المسؤولية، "كنت أعرف وقتها الأساسيات كإنعاش القلب الرئوي وتركيب الأكسجين وقياس الضغط وتلقائيا بذلت كل ما في وسعي مع المصابين"، بحسب تعبيرها.