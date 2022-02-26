فيديو.. طبيب يتخلى عن مهنته ويطارد شغفه ويتحول إلى خباز

كشف طبيب عن سبب تخليه عن مهنة الطب ليصبح خبازًا؛ حيث تتبع شغفه في صناعةٍ ورثها عن والده، رغم حصوله على الامتياز ومرتبة الشرف من كلية الطب البيطري.

وقال "فيصل ربيع" لقناة "الإخبارية": "توجهت لصناعة الخبز الأحمر الحساوي التي أعمل فيها مع والدي منذ قرابة 25 عامًا، وأنا متخرج بامتياز مع مرتبة الشرف، والأول على المجموعة".

وأضاف: لم أبحث عن الوظيفة؛ وإنما تتبعت شغفي وحبي الأكبر في صناعة الخبز الأحمر الحساوي من أجل المحافظة عليها، مثلما حافظ عليها والده؛ نظرًا لكونها تراثية وصنعة نادرة منذ أكثر من 150 عامًا.

واختتم "الطبيب الخباز": والدي يحب هذه الصنعة حبًّا عجيبًا حتى غرسها فينا وتملكتنا، ومن يستمر فيها ويجيدها بشكل صحيح؛ يجد أن عائدها طيب وأنه سوف سيستفيد منها.