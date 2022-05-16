فيديو.. "لتبقى" تقدم وصايا مهمة لترشيد استهلاك الطاقة عبر المكيفات

أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية؛ لكونها مريحة للإنسان وتسهم في توفير الطاقة، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.