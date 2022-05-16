فيديو.. "لتبقى" تقدم وصايا مهمة لترشيد استهلاك الطاقة عبر المكيفات

حثت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" على ضرورة اتباع التعليمات والتوصيات التي من شأنها أن تعمل على ترشيد استهلاك المكيفات للطاقة.
وقدمت "لتبقى" عدة نصائح رئيسية للجمهور مقسمة على مرحلتين؛ أولاها قبل شراء أجهزة التكييف؛ وتتمثل في التأكد من أن جهاز التكييف يحمل "بطاقة كفاءة الطاقة"، واختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، فكلما ارتفع مستوى التصنيف على بطاقة الكفاءة؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء.
أما مجموعة النصائح الثانية، فتأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في تثبيت درجة حرارة المكيف على 24 درجة مئوية؛ لكونها مريحة للإنسان وتسهم في توفير الطاقة، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، وتنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، إغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف.