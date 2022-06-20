فيديو مؤثر قرب حدود المملكة.. جندي عراقي يودّع ويقبّل والدته المتجهة للحج

وقدّم منفذ جديدة عرعر، جميع التسهيلات الجمركية والجوازات والخدمات الصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة ونحو ذلك، حيث تم تجهيز عددٍ من الخدمات، منها: الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية بعرعر، وعربة حديثة "مقطورة" مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء، وتمريض، وخدمات مساندة.