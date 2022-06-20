فيديو مؤثر قرب حدود المملكة.. جندي عراقي يودّع ويقبّل والدته المتجهة للحج

في مقطع قصير ومؤثر، ودّع جندي عراقي والدته بالقرب من منفذ الحدود مع المملكة أثناء أداء عمله؛ حيث استوقف حافلة تقل والدته المتجهة إلى مكة المكرّمة لأداء فريضة الحج وتقبيلها؛ حيث حصد المقطع تداولاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب الاحصائيات، سجلت الأنبار مغادرة 1936 حاجاً عراقياً وعبورهم منفذ جديدة عرعر.
وقدّم منفذ جديدة عرعر، جميع التسهيلات الجمركية والجوازات والخدمات الصحية والخدمية لإنهاء إجراءات الدخول والراحة ونحو ذلك، حيث تم تجهيز عددٍ من الخدمات، منها: الخدمات الصحية المتمثلة في مركز المراقبة الصحية بعرعر، وعربة حديثة "مقطورة" مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية والكوادر البشرية تشتمل على عيادة طبية، ومحطة انتظار، وعدد الكوادر الطبية فيها 4 أطباء، وتمريض، وخدمات مساندة.
يُذكر أن مرافق الخِدْمات بمنفذ جديدة عرعر البري تعمل على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام، إذْ استعدت الجهات المعنيةُ منذُ وقت مبكر ونَفَّذت الخططَ المُعدّة لها بشكل دقيق.