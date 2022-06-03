فيديو مروع لشاحنة "طلعة التمياط".. الأرصفة منعت خسائر الأرواح

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة أن قائد الشاحنة كان يسير بسرعة جنونية على الطريق الدولي المار بمدينة طلعة التمياط، ما جعله يفقد السيطرة على الشاحنة والتحكم بها، أثناء انحرافها عن المسار الصحيح.