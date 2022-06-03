فيديو مروع لشاحنة "طلعة التمياط".. الأرصفة منعت خسائر الأرواح
حصلت "سبق" على مقطع فيديو مروع لشاحنة خليجية يقودها وافد عربي انحرفت عن مسارها، ظهر اليوم، لتقفز فوق الأرصفة والجزيرة الوسطية وتتوقف في طريق الخدمة بعد اصطدامها بعامود التيار الكهربائي، بمدينة طلعة التمياط.
وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة أن قائد الشاحنة كان يسير بسرعة جنونية على الطريق الدولي المار بمدينة طلعة التمياط، ما جعله يفقد السيطرة على الشاحنة والتحكم بها، أثناء انحرافها عن المسار الصحيح.
وأوضح الفيديو أن أرصفة الطريق هي من منعت حدوث خسائر بشرية وقت الحادث حيث أدى الارتطام بها إلى تقليل سرعة الشاحنة أثناء جنوحها نحو المباني المتاخمة للطريق، ما جعل الخسائر تقتصر على الأرصفة وأعمدة الإنارة والكهرباء.
وعن الحالة الصحية لقائد الشاحنة كشف مصدر طبي لـ"سبق" أن قائد الشاحنة يعاني من إصابات في منطقة الظهر، وحالته الصحية مستقرة، ولايزال يتلقى العناية والعلاج في مستشفى رفحاء العام.
وجدد الحادث المروع مطالبات أهالي مدينة طلعة التمياط، بتشكيل لجان عاجلة ومختصة لتقييم خطورة الطريق، وإنشاء مطبات ودورات في المنتصف ولوحات إرشادية عند المداخل لإجبار المسافرين على التهدئة أثناء مرورهم بالمدينة.
ونشرت "سبق"، تفاصيل الحادث المروع تحت عنوان "انفصل رأسها.. شاحنة تنحرف معانقة عموداً كهربائيّاً ومحولاً في مدينة طلعة التمياط".