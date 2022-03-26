فيديو.. مسؤول إندونيسي: لن ننسى هذا الموقف العظيم لـ "المؤسّس"

وفي التفاصيل، استذكر "علوي"، عبر مقطع فيديو وثّقته "سبق"، موقفاً عظيماً للسعودية وفضلها في استقلال إندونيسيا، قائلاً: "إعلان استقلال إندونيسيا كان بحاجة إلى اعترافٍ دولي، فذهب وفد من إندونيسيا للحصول على الاعتراف الدولي إلى المملكة العربية السعودية، وكانت السعودية هي الدولة الأولى التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وعلاوة على ذلك وعد الملك عبد العزيز -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- بإعلان رسمي في يوم عرفة وطلب من الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق في هذا اليوم برفع الدعاء لصالح إندونيسيا".