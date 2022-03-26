فيديو.. مسؤول إندونيسي: لن ننسى هذا الموقف العظيم لـ "المؤسّس"

وثّقت عدسة "سبق" بالفيديو كلمات مؤثرة وصادقة لنائب رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية لشؤون الأوقاف بجمهورية إندونيسيا، عبدالواحد علوي، الذي درس في السعودية منذ ما يقارب خمسين عاماً، ولا يزال يحكي ذكرياته عن المملكة مترجماً صورة من صور الوفاء التي يحملها الأشقاء في جمهورية إندونيسيا تجاه المملكة وقيادتها.
وفي التفاصيل، استذكر "علوي"، عبر مقطع فيديو وثّقته "سبق"، موقفاً عظيماً للسعودية وفضلها في استقلال إندونيسيا، قائلاً: "إعلان استقلال إندونيسيا كان بحاجة إلى اعترافٍ دولي، فذهب وفد من إندونيسيا للحصول على الاعتراف الدولي إلى المملكة العربية السعودية، وكانت السعودية هي الدولة الأولى التي اعترفت باستقلال إندونيسيا، وعلاوة على ذلك وعد الملك عبد العزيز -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- بإعلان رسمي في يوم عرفة وطلب من الحجاج الذين أتوا من كل فج عميق في هذا اليوم برفع الدعاء لصالح إندونيسيا".
وأضاف: "هذا موقف لا ينساه الإندونيسيون وهو موقف عظيم جداً وحنكة وحكمة وحنان، مسافات وآلاف الكيلومترات بين المملكة وإندونيسيا لكن قلب الملك كان مع الإندونيسيين ومسلمي إندونيسيا وهذا موقف عظيم جداً، لن ننساه، ونسأل الله ألا يجعلنا ننساه".
يُشار إلى أن "سبق" تشارك في التغطية الإعلامية لزيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الرسمية للجمهورية والتي تأتي تلبية للدعوة الموجّهة من وزير الشؤون الدينية الإندونيسي، ياقوت خليل قوماس، وتحظى باهتمامٍ كبيرٍ من القيادة والشعب الإندونيسي.