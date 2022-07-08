فيديو.. مسجد نمرة وصل إلى الطاقة الاستيعابية استعدادًا لصلاتي الظهر والعصر

وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام، قد بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.