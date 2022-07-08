فيديو.. مسجد نمرة وصل إلى الطاقة الاستيعابية استعدادًا لصلاتي الظهر والعصر

يواصل ضيوف الرحمن التوافد على مسجد نمرة بالمشاعر المقدسة لأداء صلاتي الظهر والعصر.
وبحسب قناة "الإخبارية" وصل المسجد تقريبًا لكامل طاقته الاستيعابية وقد يكتمل بشكل نهائي خلال ساعة على الأكثر.
وكانت قوافل حجاج بيت الله الحرام، قد بدأت مع إشراقة صباح هذا اليوم الجمعة التاسع من شهر ذي الحجة لعام 1443هـ، بالتوجه إلى صعيد عرفات الطاهر، مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمنّ عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار.
وواكب قوافل ضيوف الرحمن إلى مشعر عرفات الطاهر متابعةٌ أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة؛ لتنظيمهم حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم.
وعلى امتداد الطرقات الموصلة بعرفات، انتشر رجال المرور يساندهم أفراد الأمن والكشافة، باذلين قصارى جهدهم لتأمين الانسيابية والمرونة بالحركة.
وبجاهزية تامة لمختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج، وُفِّرت في مختلف أنحاء المشعر الخدماتُ الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاج إليه ضيوف الرحمن الذين قطعوا المسافات وتحملوا المشقة من أنحاء المعمورة ليؤدوا الركن الخامس من أركان الإسلام حامدين العلي القدير على ما هداهم إليه.